Jorge Javier Vázquez cree que la terapia de pareja debería ser "obligatoria": "Si encontrara pareja, me gustaría conservarlo y no cometer los errores que cometí"

El presentador apuntaba en ‘Sálvame’ que, en su opinión, acudir a terapia de pareja debería ser “obligatorio” cuando la relación se dilata en el tiempo: “Creo que la pareja es un trabajo para el que no estamos preparados, pensamos que sabemos cómo hacerlo pero fracasan porque no sabemos tener pareja”. Cree que la línea a partir de la que se necesita está clara y añadía que es algo que podría ayudar a muchas parejas que se separan: “Te ayudan a seguir o a no seguir”.

Pero ¿Por qué hacía esta reflexión? El presentador explicaba que no le gustaría repetir los errores que cometió en el pasado: “A mi edad cada vez veo más complicado encontrar a alguien y, si lo encontrara, me gustaría conservarlo y no cometer los errores que he cometido anteriormente, que han sido muchos, debido a inexperiencia emocional”.