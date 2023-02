Kiko Matamoros se rompe hablando de su novia y lanza un dardo a Belén Esteban: "Si tan valiente eres, haberlo dicho antes"

Belén Esteban dio un paso al frente asegurando que ella era una de las colaboradoras que recibió la información y tachando de cobardes a los colaboradores que no quisieron dar un paso al frente. “He sentido mucho dolor y mucha pena”, decía Kiko Matamoros y reprochaba a su compañera: “Si tan valiente eres, haberlo dicho cuando te lo contaron”.

Pero lo que más le duele es cómo esta polémica ha afectado a su pareja porque lo que digan otros o las redes sociales no le importa. De hecho, el colaborador les dedicaba una peineta: “Estoy tan convencido que me juego el puesto”.

“Ella podría estar con quien le dé la gana a ella porque es una tía sensible, inteligente, guapa, brillante en lo suyo”, continuaba diciendo Kiko y se emocionaba aún más: “Y me ha elegido a mí la pobre, lo siento, muchas gracias. Te lo diré toda la vida, el día que me digas ‘hasta aquí llegaron las aguas’, te volveré a dar la gracias”.