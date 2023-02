Belén Esteban reconocía haber recibido la información de la supuesta deslealtad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros

Kiko Matamoros desmintió la información y retó a los colaboradores de 'Sálvame' a que muestren una sola prueba

Belén Esteban afirma que muchos colaboradores manejaban esta información y les reprocha no tener la valentía de reconocerlo

Belén Esteban tenía conocimiento de la información que apunta a una supuesta infidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros. El colaborador lo desmintió todo y retó a los colaboradores que manejaban el rumor a mostrar una prueba y jugarse el puesto. Belén daba un paso al frente, apuntaba que no lo contó porque no tenía contrastada la noticia y acusaba a otros compañeros de no tener el valor suficiente de decir lo que sabían.

‘Sálvame’ advertía a Kiko Matamoros que varios colaboradores tenían una información sobre su pareja, Marta López Álamo. Finalmente, él mismo nos contaba que varios compañeros manejaban un rumor que apuntaba a que Marta habría sido infiel a Kiko durante su paso por ‘Supervivientes’, en concreto, con una expareja. Sin embargo, lo desmentía todo y pedía pruebas a quienes lo sabían.

¿Qué colaboradores de 'Sálvame' tenían la información de Marta López Álamo?

Belén Esteban daba un paso adelante, conocía la información. Sin embargo, no le dio crédito y por ello no alertó a su compañero. Pero ¿Quién más lo sabía? ¿Por qué no lo reconocían en público? Belén acusaba a sus compañeros de no tener valor para hacerlo. “¡Qué coj*** tenemos con Frigenti y qué pocos con otros!”, se quejaba Belén, Cristina Porta replicaba que ella es de las pocas que lo tienen.

Sin embargo, Belén insistía en que otros colaboradores presentes en plató durante la polémica y en ese mismo momento, no habían dado un paso al frente: “Gente de aquí lo sabe y la única que ha tenido narices en decirlo ha sido Belén Esteban. Fíjate si soy valiente que he dicho que lo sabía y los demás se han callado”, reprochaba.

“Aquí hay que tener narices y hay gente que se calla, estoy de callar hasta el mismísimo”, se quejaba la colaboradora.

Belén Esteban enfada a Kiko Hernández por un comentario

Hablando sobre si se tiene o no valor con Kiko Matamoros, Belén explicaba que ella lo tiene tanto con él como con Kiko Hernández. De hecho, recordaba que fue la única que abordó la posibilidad de que su amigo estuviera con Fran Antón. Kiko siempre ha desmentido tener con él más que una amistad pero Belén está convencida de que está "completamente enamorado" del actor.