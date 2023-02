Patricia Donoso es la segunda concursante confirmada de la nueva edición de 'Supervivientes' y 'Sálvame' nos daba la noticia. Jorge Javier Vázquez le preguntaba si estaba dispuesta a raparse a cambio de un pollo asado y ella, convencida, negaba: "¿A que no?" El presentador estaba convencido de que lo hará pero ella negaba, convencida, y lanzaba una advertencia: "No tenéis ni idea de cómo reacciono".

"Creo que te deberías haber operado a la vuelta", decía entre bromas Jorge Javier Vázquez nada más ver a Patricia Donoso. Jorge Javier se mostraba convencido de que, como hiciera Anabel Pantoja, se cortará el pelo a cambio de algo de comida durante su participación en el reality pero ella estaba segura de que no lo hará.

Y es que Patricia asegura que no la conocemos de verdad: "Van a llevar a una persona que no tenéis ni idea de cómo reacciono en determinados momentos, estoy muy loca". Pero ¿Cómo reacciona ante situaciones en las que tenga mucha hambre?", le preguntaban; "me puedo poner muy trastornada, muy amable o ser histérica, puedo hacer muchas cosas", respondía ella.