Patricia Donoso le envía un mensaje a Lydia Lozano: "Lo hago por la misma razón que tu marido se hizo arquitecto"

Con ese mensaje, quedó claro que su relación ya no es buena, pero ahora ha vuelto a quedar patente con los últimos stories que ha compartido Patricia en Instagram, en los que ha dejado claro que no le ha gustado nada que su compañera haya dicho que no entiende por qué usa filtros en las fotos que comparte en las redes sociales y le ha explicado por qué retoca sus publicaciones.

"Esto lo hago para contestar a las dudas de Lydia y que pueda dormir. Ella dice que yo le doy pereza, no quiero decir lo que ella me da a mí", ha continuado diciendo la nueva colaboradora del 'Deluxe' en otro story, en el que ha contestado a otra duda de su compañera, guiñando un ojo a la cámara: "Ha dicho que por qué no me voy a Miami si aquí hace frío, pues por la misma razón que tú no vas a locales de intercambio de parejas. ¡Besos!".