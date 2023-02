Alejandro Nieto critica indignado los impuestos que le han cobrado tras ganar ‘Supervivientes’

El ganador de ‘Supervivientes’ explicaba sus palabras en directo en ‘Sálvame’. “Estaba cabreado e hice el vídeo”, confesaba Alejandro, que aclaraba: “No me opongo a pagar, pero estas acusaciones de ponte a currar… yo curro ¿Qué pasa que en la tele no se curra? Yo no robo a nadie, pago mi autónomo, mis impuestos y lo pagó. Sí lo pago”.