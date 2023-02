Kike Calleja, sobre Gina Lollobrigida: "Nos cuentan que han desaparecido 12 millones de euros, no tenía para pagar la calefacción y la luz"

El reportero de ‘Sálvame’ Kike Calleja se ha trasladado a Italia para indagar sobre cómo era la situación los últimos días de Gina Lollobrigida. La familia acusa a su secretario de aislarla, manipularla, no cuidarla bien y el periodista nos transmitía que llevan ya dos días haciendo inventario en la casa de la actriz, que se encuentra en muy malas condiciones.

Según ha podido saber, al contrario de lo que se ha publicado, su patrimonio “realmente no llegaba a los 25 millones de euros, contando con esta casa”. Y es que, según les han dicho, habrían “desaparecido 12 millones” hasta el punto “que no tenía ni para pagar la luz”.

Un mes después del fallecimiento de Gina Lollobrigida aún hay muchas incógnitas sobre el adiós a la actriz y es que se dice que ingresó en muy malas condiciones, con lo que se cuestiona si estuvo bien cuidada. Kike Calleja ha visitado la casa de Gina junto a Javier Rigau, su viudo, que tenía que interrumpir la entrevista: “No puedo, no puedo…”, decía entre lágrimas. También juntos visitaban el hospital donde Gina murió, el lugar al que la llevaron las personas que estuvieron con ella: “Ellos la trajeron y la abandonaron, ya no volvieron a aparecer”.

“Ingresó peor imposible, los riñones no funcionaban, llena de llagas, desnutrida, deshidratada y con una llaga sangrante en el estómago, era tardísimo”, se quejaba Rigau. Allí pudo despedirse y fue “triste” pero a la vez bonito por poder estar con ella: “Cuando no estaba bajo la influencia de esta gente, estaba feliz de estar conmigo, con su nieto…” De hecho, Gina habría llegado a reconocer lo ocurrido: “Dijo ‘lo siento, lo he hecho todo fatal”.