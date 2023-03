A Canales Rivera le ha vuelto a ocurrir, en unas imágenes le vemos en actitud un tanto cariñosa con una mujer que no es su pareja, Isabel. No es la primera vez que le sucede algo similar, pero el colaborador de 'Sálvame' lo negaba todo en directo: "Que tachéis esto de deslealtad, no sé hasta qué punto..." Pero además, el torero ha comunicado que la situación sentimental con su novia, Isabel, ha variado: "No vivo en pareja desde hace unos días".