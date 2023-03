Conflictos en 'Sálvame' y una crisis personal y económica: recopilamos los problemas de Alonso Caparrós

Alonso Caparrós tiene que enfrentar un problema económico que no se esperaba

El colaborador de 'Sálvame' ha sufrido además la pérdida de un amigo cercano

A esta crisis personal se suman sus problemas en 'Sálvame': los conflictos con Belén Esteban y Terelu Campos

Alonso Caparrós se rompió cuando menos lo esperábamos. Alguien bromeó con lo ausente que estaba en el programa y él le dio la razón: le pasaba algo. No quiso desvelar de qué se trataba, solo nos contó atravesaba una crisis personal y no es el primer conflicto que el colaborador ha tenido que afrontar en el programa...

Las lágrimas de Alonso Caparrós

“Últimamente me han pasado unas cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera, os pido disculpas porque es cierto que me siento un poco ausente”, decía Alonso. Para él, el problema estaba "activo", "vivo", le producía dolor y pedía unos días para poder abordarlo en directo. Visiblemente emocionado, el colaborador recibía el abrazo de sus compañeros.

El motivo de la crisis personal de Alonso Caparrós

Pasados los días, él mismo nos contaba que ha tenido que afrontar una pérdida muy importante, la de un amigo muy cercano. "Me ha pillado mal porque es una de esas personas que sabes que la quieres pero no te das cuenta de cuánto hasta que no ha pasado".

Pero además, a Alonso le ha sobrevenido un problema económico que no esperaba y que le sitúa en un punto "muy complicado". Quiere afrontar el problema y quitárselo de encima "lo antes posible" pero confesaba que esto "rompe sueños e ilusiones que tenía".

El conflicto con Belén Esteban

Esta crisis se suma a algún que otro problema reciente en 'Sálvame'. Y es que, durante un juego en el que los colaboradores decía con quién era más difícil trabajar, Alonso no lo dudó y dio el nombre de Belén Esteban.

La reacción de la aludida llegó unos días después y, aunque decía que no quería reprochar nada, dejaba caer: "Alonso pasó un problema con su padre y me alegro que se haya arreglado, pero creo que tuvo todo mi apoyo". Preguntándose qué tenía que ver, Alonso replicaba: "Y tú el mío cada vez que ha pasado algo y te he tenido que apoyar con respecto a tus problemas del pasado".

Alonso quería quitar hierro a la situación, pero Belén no estaba por la labor: "La veo muy a la defensiva, ni me miras".

Los problemas con Terelu Campos

Anterior fue su conflicto con Terelu campos. Alonso se sometió a un PoliDeluxe en el que no solo habló del hombre de confianza de María Teresa Campos, también abordó sus encuentros con Terelu. Al parecer, Gustavo fue su compinche: "Trabajábamos los tres en el programa y Gustavo me avisaba de cuándo llegaba Terelu a su camerino". Es más, reconocía que se enamoró de ella, aunque dejaba caer: "Yo para ella era un juego, pero a mí ella me gustaba de verdad".