“No quiero reprochar nada, pero Alonso pasó un problema con su padre y me alegro que se haya arreglado, pero creo que Alonso tuvo todo mi apoyo”, dejaba caer Belén Esteban y su compañero se preguntaba qué tenía que ver: “Y tú has tenido el mío cada vez que ha pasado algo y te he tenido que apoyar con respecto a tus problemas del pasado”.

Alonso la acusaba de haber mostrado un mensaje suyo en público y Kiko Matamoros le recordaba que hubo una época en la que se llevaban fatal, aunque matizaba que si no eran amigos, tampoco era traición: "A mí sí pero no me importa, eras más bien mi enemiga, hizo una cosa que no me gustó". Belén miraba hacia arriba para evitar llorar y acusaba a su compañero: "¡Si dijera yo las veces que me has traicionado a mí!"