María Patiño acusa a Anabel Pantoja de mentir: "No te ha dado la gana defender a Yulen para quedar como víctima”

“Miente. Hasta el momento, Anabel Pantoja no ha contado la verdad”, aseguraba María Patiño en ‘Sálvame’ aludiendo a la ruptura con Yulen Pereira. Según la periodista, la pareja llevaba dos meses casi sin interactuar y el enfado de Anabel no se hacía esperar. Salía de su casa durante la emisión en directo del programa y sus palabras provocaban el cabreo de María…

Con esto no quería decir que siguiera sintiendo algo por él, pero sí le hizo ver que la ausencia de referencias a Yulen no eran porque estuviera viviendo su historia de amor de una forma más serena: “Me di cuenta de que Anabel no ha dejado de ser pasional”.