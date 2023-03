José Antonio Avilés nos hablaba de otros motivos en 'Sálvame'. Según ha podido saber el colaborador del programa, durante el viaje de Anabel Pantoja habrían pasado cosas. La influencer ha acompañado a su tía, Isabel Pantoja, durante su gira por América, unas semanas en las que no habría estado muy pendiente de su chico. Anabel "no ha estado a la altura", decía Avilés: "Ha pasado".

Pero ¿Qué ha dicho él? Según nos relataba Kike Calleja en 'Sálvame', Yulen se citó con su todavía novia a comer en un restaurante y pronunció dos frases que "detonaron" su relación: "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo".