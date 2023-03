Lydia Lozano sorprende a todos tras darse un fogoso beso con 'Charly' en plató

Por todos es sabido que Lydia Lozano no está nada de acuerdo con que su marido Charlie aparezca públicamente en los medios, pero esta vez ha sido diferente. ‘Sálvame’ tenía guardado para la colaboradora un sorpresón que la ha dejado con la boca abierta.

‘Charly’ no ha podido evitar lanzarle unos cuantos piropos a Lydia: ‘’Esta noche voy a hacer una fiesta en mi Kelly, pero que no venga ninguna chica ni nada porque yo no voy nunca a un velero teniendo un transatlántico en mi casa’’.