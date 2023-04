“No tengo mucho que decir , no puedo decir que tenga una relación porque tampoco se me ha manifestado, así como tal”, decía Terelu Campos. No sabía nada de esta historia cuando conoció a Carles. Como le gusta el fútbol (es apasionada del Real Madrid), hablaron de este deporte y se dio cuenta de que lo vive con pasión y con preocupación ante la posibilidad de que los medios perturben su trabajo.

Solo le ha visto una vez, en esta reunión en la que había más gente y apuntaba: “A mí no me disgusta nadie de ninguna profesión, solo que sea una mala persona, que no haga las cosas bien, que se hagan daño… Es lo único que me preocupa”.