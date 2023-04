Makoke se enfrenta a Alejandra Rubio: “Terelu me ha vetado en el balcón de Málaga”

La hija de Terelu lee en directo un mensaje de su madre desmintiendo a Makoke: “Es mentira”

Tras repasar la ausencia de María Teresa Campos en la Semana Santa de Málaga, por primera vez la presentadora no puede asistir por su delicado estado de salud, Makoke desvelaba algo que dejaba en muy mal lugar a Las Campos.

“Yo he estado en ese balcón viendo al Cautivo, durante años, y ella (Alejandra Rubio) lo sabe, hemos compartido ese balcón y a María Teresa Campos se le echa mucho de menos. Además, yo lo recuerdo porque veía a ella y a mi hija súper chiquititas…”, comenzaba contando Makoke.

“Lo que pasa que este año me ha llamado la atención una cosa… de repente me llaman y me dicen que Terelu se ha enterado que iba yo y que ha dicho que por favor que yo no fuera, que no quería que yo fuera”, desvelaba visiblemente afectada la colaboradora de ‘Fiesta’ antes de enfrentar posturas con Alejandra Rubio.

“Eso no es verdad… eso no puede ser, es que eso es imposible. Mi madre no tiene poder sobre nadie en esa casa”, dudaba la hija de Terelu también presente en plató. De hecho, Alejandra leía un mensaje en directo que le había mandado su madre: “Es mentira”.