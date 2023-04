La declaración de la Renta de los colaboradores de Sálvame: cómo les ha salido a Frigenti y Sandoval

Miguel Frigenti se mostró agobiado: "El año pasado me hundió en la miseria", dijo y explicó los motivos por los que tuvo que pagar un alto impuesto para luego revelar cómo le ha ido este año.

"Una vez me embargaron", confesó Víctor Sandoval y contó cómo fue que decidió no contar nunca más con un gestor. Al público le recomendó enfáticamente realizar cada uno la declaración. "No paguéis a nadie", indicó.