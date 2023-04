Adela González, ante el pique de Lydia Lozano: "Tú sola te cavas tu trampa"

Lydia Lozano lanzaba un reproche a Adela González anticipándose a una pregunta

"Tú no deberías, como presentadora, hacerme esa pregunta", decía Lydia Lozano

Visto en 'Sálvame Naranja Plus'

En directo en ‘Sálvame’, el director de moda Fran Larrañaga ha asegurado que Lydia Lozano y María Patiño son “de lo malo lo peor” en lo que a ropa prestada se refiere. Sus declaraciones generaban un verdadero torbellino que ha acabado provocando conflictos colaterales, como el de Lydia Lozano y Adela González.

Durante la emisión de ‘Sálvame Naranja Plus’, Adela nos contaba que Lydia y Fran, amigos tras las cámaras, se habían encontrado fuera de plató y se habían saludado. Anticipándose a lo que iba a contar, Lydia Lozano se mosqueaba y le afeaba a la presentadora: “Soy tan respetuosa y tú no deberías, como presentadora, hacerme esa pregunta porque tú has oído lo que me ha dicho”.

“Lydia me dice…”, intentaba empezar a decir Adela, pero la colaboradora le interrumpía una y otra vez: “No me has dejado terminar la frase, dime qué pregunta te he hecho, como no lo sabes, te has adelantado. Pero ¿Sabes qué? Que te acepto las disculpas”.

La colaboradora explicaba entonces que Adela había presenciado su conversación y decidía dar un paso al frente: según Lydia, Fran ha dicho que sus declaraciones en plató iban a ser “un guion”.

El desmentido