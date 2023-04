Isa Pantoja niega en directo en 'Sálvame' haber estado dos horas en un coche con Roberto de la Cruz: "Os la están colando"

Según un informador, Isa Pantoja habría pasado más de una hora en un coche con Roberto de la Cruz, de 'La isla de las tentaciones'

Isa Pantoja lo niega todo y sospecha de las intenciones de la información: "No se si alguien se quiere subir al carro"

Isa Pantoja: “No le soy desleal a mi pareja, me acuerdo de todo y con esa ventaja creo que no contaban”

Según un informador, Isa Pantoja podría haber vivido 72 horas de fiesta y diversión que habrían acabado en un coche con un chico a solas durante más de una hora. Según esta fuente, se trata de Roberto de la Cruz, conocido tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, Isa ha intervenido en directo en 'Sálvame' y lo ha negado todo.

Todo empezó el jueves 20 de abril, Isa intervenía en la gala de ‘Supervivientes’ hablando de su chico, Asraf… Pero tras el programa, Isa y otras personas de la tele se fueron de fiesta a una discoteca y acabaron en un after.

El incidente en la Feria de Abril madrileña

Al parecer, el resacón le habría impedido al día siguiente acudir a sus compromisos en la televisión y nadie habría logrado contactar con ella. Sin embargo, se recuperó y acudió a la Feria de Abril madrileña y allí se habría producido un incidente del que nos habla una de las protagonistas.

Allí habría sucedido un incidente y, según una de las implicadas, un chico con gorro que iba con Isa se acercó para evitar que hicieran fotos: “Nos cogió el móvil y nos o tiró al suelo y empezó a gritar como un loco no hagáis fotos”. Según esta mujer, incluso llamaron a los servicios de seguridad porque en esa caseta todo el mundo llevaba una pulsera identificativa de color amarillo que ellos no tenían: “Les echaron”.

¿Cómo acabó la noche de Isa Pantoja?

Pero hay más y es que, presuntamente, Isa habría acabado sus 72 horas de fiesta con un chico en un coche durante dos horas. Se trata de Roberto de la Cruz, conocido por su paso por 'La isla de las tentaciones' y su posterior relación con Zayra Guitérrez.

El desmentido de Isa Pantoja

Finalmente, Isa Pantoja nos contaba que los defensores habían planeado salir tras la última gala del concurso, fueron a una discoteca, luego propusieron ir a un after pero como ella no es de Madrid no sabía de qué sitio se trataba y no vio ni saunas ni gente en bañador: “Nos quedamos en la barra”.

Sí confesaba que al día siguiente se encontraba mal, le dolía la cabeza y no fue a su puesto de trabajo. Sí fue el sábado a la Feria de Abril madrileña pero, tras salir, fueron a otros tres sitios y, en ningún caso, se quedó a solas en un coche con un chico: "Estábamos un amigo de Asraf, mi amigo y un defensor, éramos cuatro. El amigo de Asraf nos hizo el favor de acercarnos, primero a mi amigo y luego a mí, que me quedaba en casa de mi repre, pero más de dos horas no me quedé en el coche".

Para Isa, hay algo que no cuadra: “Os la están colando (…) No se si alguien se quiere subir al carro, me está oliendo raro desde ayer que estén todos tan preocupados cuando yo no lo estoy”.

Además, dejaba claro que no hay vídeos porque ella no estaba haciendo “nada”: “No le soy desleal a mi pareja, me acuerdo de todo y con esa ventaja creo que no contaban”, decía Isa. Y es que ella está “de vuelta” ya y pide que los que la acusan demuestren sus acusaciones.