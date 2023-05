Kiko Hernández carga duramente contra Ginés Corregüela y lanza un alegato en su contra: “Se te tenía que caer la cara de vergüenza"

Ha sido entonces cuando ha aprovechado para lanzar un alegato en su contra: “ La gente, cuando vaya a votar, que emplee su voto para echar a las malas personas , a la mala gente, a la gente que no se porta bien con su familia, a una niña a la que tiene abandonada, de la que no aceptaba su condición sexual, que le ha hecho la vida imposible”.

Antonio Montero intervenía para decir que no lo creía “malo” si no “simple y básico”, comentario que ni Kiko Hernández ni Matamoros han pasado por alto: “Por ahí no. No podemos decir que un padre que no se ocupa de sus hijos es simple, no. Es que es un hijo de su madre”, finiquitaba Hernández.