María Luisa y Toni, hermanas de Ginés Corregüela lo dejan muy claro: "Yaiza en nuestra casa no es bien recibida"

Ambas han coincidido que "no les está gustando" el concurso de Ginés : "Nos está decepcionado". Jorge Javier ha reaccionado ante esto: "Hay que ser muy valiente para ser defensor de un concursante y decir que no os gusta lo que está haciendo".

"Ha hecho cosas que no gustan, sobre todo a mis padres, mi madre es la que lo está llevando muy mal, mi madre y mi padre", han explicado. Belén Esteban también ha querido mostrarle su apoyo por ser tan valientes y ha mandado un beso de ánimo a su madre. Y es que María Luisa y Toni han explicado que su madre no sale de casa: "Ha ido a urgencias por ansiedad y la tensión alta".

Jorge Javier les ha preguntado cómo creen que Ginés va a reaccionar cuando tenga que hablar con sus padres de todo lo que ha pasado. "Creo que le va a dar vergüenza todo lo que ha hecho", coinciden ambas, como también en que tienen claro que no van a poder llegar a aceptar a Yaiza: "Rotundamente no, ya mi hermano puede hacer lo que quiera con su vida. En nuestra mesa no se va a sentar, mi hermano lo que quiera, ella no. En nuestra casa no está recibida, más por el daño que le está haciendo a nuestros padres".