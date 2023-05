Jorge Javier, ante el regreso de Jesulín a la televisión: "Le va a provocar más de un disgusto a Belén"

Jesulín de Ubrique regresa a la televisión. El próximo lunes 15 de mayo, el torero vuelve a Telecinco para charlar con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. En 'Sálvame', Belén Esteban ha asegurado que está feliz de que su ex vuelva a trabajar porque cree que "le va a ayudar a olvidarse de muchas cosas y le va a ayudar mentalmente, porque es un desgraciado": "Vende una felicidad que no tiene, y yo no necesito nada. Yo solo necesito que, en vez de tres, sean cuatro".