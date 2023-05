Nueva edición de 'Los juegos de Mayte' en 'Sálvame Naranja Plus'. En esta ocasión, la periodista ha propuesto a los colaboradores dividirse en dos grupos para adivinar una canción. Sin embargo, el triunfo del lado de Kiko Hernández se hacía sospechoso...

Da igual qué tema fuera, 'El toro guapo' o 'Colgando en tus manos', a Kiko Hernández y Belén Esteban tan solo les hacía falta un acorde para adivinar la canción. Daba igual lo rápido que se levantaran Rafa Mora, Antonio Montero o Marta López al otro lado del plató. Las quejas de los perdedores no hacía sino aumentar la felicidad de los ganadores: "¡Reventados! No estáis metido en el artisteo", bromeaba Belén Esteban.