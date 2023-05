Kiko Matamoros confiesa: "El mismo día que me casé con Makoke, estuve con otra señora con la que tenía una relación”

Para la aludida, esto era una forma de menospreciar sus sentimientos. Dejó claro que Kiko se casó enamorado de ella, aseguró que la noche de antes le envió un mensaje muy romántico y que el tatuaje que se hizo en el brazo y que dice ‘I Will wait for you’ era por ella.

Es más, se filtró un mensaje que Kiko le envió una vez separados ya, cuando estuvo ingresado por un problema en la vejiga. Un texto donde dice que ha podido recordarla de mejor manera, donde le explica que no sabe cómo va a salir y también le pide que no haga público el mensaje.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros respondía: “Cada uno cuenta la historia como se la cree o le interesa creerla”. A Kiko, esta operación le parece algo “sucio y ruin”, no sabe de quién ha sido la iniciativa, pero sí explicaba que el mensaje que envió no tenía ninguna doble intención, que su novia Marta lo sabía y que si pide que no se lo cuente a nadie no es por miedo, es porque no se creara polémica: “El mensaje no puede ser más blanco ni más correcto”.