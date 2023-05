El mensaje de Kiko Matamoros a Makoke que podría poner fin a su relación con Marta: "Te pido que no lo enseñes"

Sale a la luz un mensaje que Kiko Matamoros mandó a Makoke cuando ya estaba con Marta López

Makoke desvela el sentido de uno de los tatuajes de Matamoros: "Se lo hizo por mí, me dijo que siempre me esperaría"

Makoke está harta de que Kiko Matamoros menosprecie su boda: "Yo me casé enamorada y después de 18 años de amor"

Noticia bomba la que comparte el programa 'Fiesta' durante la tarde del domingo. La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo podría estar en peligro por la información que ha destapado Aurelio Manzano en exclusiva. Se trata de un mensaje que ha llegado hasta el espacio presentado por Emma García y que "siembra dudas sobre uno de ellos" y "deja clara la traición de un miembro de la pareja".

Esta información va a hacer que la futura boda de Kiko y Marta, que está prevista para el próximo viernes 2 de junio, "salte por los aires", tal y como avanza Aurelio Manzano. El asunto se complica aún más cuando entra en escena la tercera persona en cuestión que no es otra que Makoke, la exmujer del colaborador y madre de su hija pequeña, Anita.

¿Por qué escribe Matamoros a Makoke?

Aurelio Manzano dejaba a sus compañeros helados al explicar que el mencionado mensaje se lo había mandado Kiko Matamoros a Makoke: "Es un mensaje, al cual yo he tenido acceso, que va a sembrar muchas, muchas dudas (…) La persona que manda el mensaje es Kiko Matamoros y quien lo recibe es su exmujer, Makoke".

Makoke ha explicado que Kiko, lejos haberla olvidado, estuvo mucho tiempo pensando en ella e intentando regresar a su lado: "Nosotros nos casamos después de que él me hubiese perdonado tras muchos años intentando arreglar lo nuestro, el tatuaje que él lleva en el brazo, 'I will wait for you', es parte de nuestra canción, cuando se lo hizo me mandó una foto y me dijo que siempre me iba a esperar".

Makoke no soporta más que Kiko intente dar una cara que no es la verdadera: "Él se casó enamorado de mí, diga lo que diga, por mucho que presuma de que el amor lo siente ahora por Marta, que no se engañe, porque la noche antes de nuestra boda él me mandó un mensaje precioso diciendo que era nuestro momento y que nos merecíamos tener una segunda oportunidad, ¿por qué se empeña en contar que se casó conmigo poco menos que por lástima?".

Makoke confirma la existencia del mensaje

Makoke no se ha tomado nada bien que su amigo Aurelio Manzano haya hecho público un mensaje que ella le enseñó en confianza y así lo ha explicado en 'Fiesta': "La verdad es que todo esto no me ha hecho ninguna gracia, pero sí que reconozco que ese mensaje existe, yo creo que Marta no sabe de su existencia y que le molestará cuando lo sepa".

La colaboradora de 'Fiesta' ha explicado que le mostró el mensaje de Kiko Matamoros a Aurelio Manzano porque está harta de que el padre de su hija hable mal en los platós de televisión no solo de ella, si no también de su relación: "La realidad no es la que él quiere mostrar, y ya estoy harta de que se hable de mi boda con burla y con sorna, yo me casé enamorada y nuestra relación no es tan mala como él quiere hacer creer, nosotros nos casamos después de 18 años de relación, el problema es que a los diez años hubo una ruptura y eso él nunca lo superó, yo estuve durante años pagando una penitencia, nos debimos haber separado entonces y no intentar arreglarlo, pero él insistió en estar conmigo durante años".

El contenido del mensaje, en exclusiva