Carmen Borrego empieza de prácticas en un nuevo trabajo gracias a 'Sálvame del paro'

“Te he traído clientas para que puedas practicar con ellas”, decía Manuel Zamorano. Ha sido entonces cuando Carmen Borrego se ha remangado y ha empezado a lavar el pelo de una clienta, que no ha podido evitar quejarse por la temperatura del agua.

Carmen Borrego ha disfrutado mucho de la experiencia como peluquera: “Me está encantando”, decía, a lo que Manuel Zamorano respondía: “Y a mí me está sorprendiendo”. La hermana de Terelu no ha parado de correr de un lado a otro y ha demostrado que no le falta actitud para desenvolverse en la que podría ser su nueva salida profesional.