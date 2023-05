“A mí no me interesa hablar nada”; decía Yaiza; “hablo cuando me da la gana, te callas”, respondía Isabel molesta y preguntaba a la presentadora: “¿Se va a dirigir a mí esta?”

Isabel la tachaba de “embustera” y de inventar cada cosa que dice, le pedía que hablara “con razón” y Yaiza replicaba que será su exmarido quien lo haga: “Él es el que te va a contestar, no me busques, no me vas a encontrar, a mí no te tienes que dirigir”.