Ginés se ha puesto en contacto con su hija Miriam y muestra los mensajes que han intercambiado: "Haz tu vida y yo la mía"

Ginés Corregüela asegura que Marina, defensora de Artùr Dainese y representante de su hija "es quién está manipulando" a Miriam

El rey de los bocadillos XXL ha hablado con la pareja de su hija y asegura que Miriam no le coge el teléfono

Ginés Corregüela acaba entre lágrimas hablando con su hija Miriam por primera vez tras su salida de 'Supervivientes'

Ginés Corregüela se ha puesto en contacto con su hija Miriam tras todo lo que ha pasado mediante un mensaje, texto que ha compartido con todos y que Ion Aramendi ha leído en directo desde el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

El recién expulsado del concurso ha explicado que ha llamado a su hija y como no le coge el teléfono le mandó un mensaje, el que ha leído Ion Aramendi del teléfono de Ginés. "Buenos días, Miriam cuando tú puedas me dices y hablamos", son las palabras que ha enviado el famosos tiktoker a su hija y el presentador también ha leído la resulta de ella: "A día de hoy no me apetece meterme en todo esto porque demasiado mal lo he pasado ya, haz tú vida que yo haré la mía".

Tras esto, Ginés ha hablado sobre lo que cree que está pasando: "Está siguiendo unas pautas por una persona que la está manipulando". El presentador le ha preguntado por quién es esta persona y él le ha dirigido a Marina, defensora de Artùr y representante de Miriam: "Te he estado viendo y me parece que estás sacando tajada de esto". "Estás muy equivocado, me da mucha pena, he visto que Yaiza te ha indicado que digas eso. Me parece de una falsedad lo que estás haciendo...", ha reaccionado Marina ante esto.

El rey de los bocadillos XXL cree que la representante de su hija es muy simpático, pero quiere pillar en este tema. "Para nada, si yo intervengo en esto es porque un día yo me encuentro a tu hija llorando en el hotel, sabe la organización de este programa que he intentando mediar para que tu hija hable contigo", ha entonado Marina y añade: "No te voy a consentir que juegues ni con mi trabajo ni con mi manera de ser, para mí Miriam no es trabajo ni es negocio, a lo mejor para ti sí, lo estás demostrando". "Para mí mi hija no es negocio", ha contestado él ante esto.