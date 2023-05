Tres colaboradoras no van a la boda de Kiko Matamoros: sus motivos

Kiko Matamoros niega que la ausencia en su boda de algunos invitados conocidos hayan hecho que baje el precio de su exclusiva

María Patiño, Carmen Borrego y Lydia Lozano no irán al enlace

Ellas mismas nos explican por qué han decidido no asistir a la boda de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se casan este 2 de junio. La pareja prepara su boda de una forma muy especial, pero parece que de la lista de invitados se caen varios nombres de personas conocidas, como algunas colaboradoras de ‘Sálvame’.

Los motivos de la ausencia de María Patiño

Una de las no asistentes será María Patiño, que no tenía problema en contar en el programa los motivos de su ausencia. “A lo mejor no te paree normal, pero yo a los novios tengo que conocer un poco su vida, estar en su casa, salir con ellos y esa afinidad, aunque le tengo cariño a Kiko, no conozco a su entorno”, explicaba la presentadora del programa

De hecho, así se lo contó al colaborador: “Se lo dije porque es verdad ¿Qué le digo? ¿Que tengo un viaje y es mentira? No, porque sería mentirle y ponerle una excusa barata”.

Carmen Borrego no irá a la boda de Kiko Matamoros

No es la única que ha declinado la invitación, Carmen Borrego tampoco va a estar en la boda y nos explicaba sus motivos, bastante parecidos a los de María: “Les agradezco que me hayan invitado, pero no tengo contacto con él, no me iba a sentir a gusto. Me gusta ir a las bodas de mis íntimos amigos”.

Lydia Lozano se niega a revelar los motivos de su ausencia

Lydia Lozano tampoco irá, Carmen Alcayde quería saber por qué pero la aludida respondía con una frase tan escueta y cortante como esta: “Porque no me da la gana ¿Te parece bien? No lo voy a contar”.