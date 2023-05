María Patiño acusa a Makoke de tachar de "monstruo" a Kiko Matamoros en privado: “Ponías a alguien de testigo y eso no se hace”

María Patiño pidió a Makoke que deje a su exmarido ser feliz y le advertía que, de no ser así, tenía algo que contar. Desde ‘Fiesta’, la aludida respondía que no sabe a qué se refiere, pero le invitaba a contar lo que quisiera: “No tengo nada que esconder, no entiendo nada y menos la empatía que tienes como mujer”, decía. Ahora, María Patiño responde.

Además, le exigía que no utilice determinadas armas en su contra: “No me hables de feminismo ni me utilices el género mujer porque yo no me congracio con nadie que me hace daño por interés económico, tú sí”.