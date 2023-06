Lydia Lozano, nerviosa: "Se acerca el final y estoy súper agobiada"

Lydia Lozano no paraba de cambiarse de peinado a lo largo de la tarde en ‘Sálvame’, Terelu Campos le preguntaba cuántos cambios más tenía previstos y la colaboradora respondía que está “súper agobiada”.

“Estoy en una fase de mi vida que n o sé qué voy a hacer y para mí es muy importante el pelo”, comentaba la colaboradora y añadía que cuando está así, se hace una coleta. Pero ¿Cuál es el motivo de su estado? El fin de ‘Sálvame’: “El que no esté agobiado es que no es humano”.

Hay mucha gente que le dice que, tras 14 años de programa, va a poder descansar pero es lo contrario a lo que ella desea: “¡Es que no quiero descansar! Cuando me voy de vacaciones estar cuatro días en el mismo sitio me pone nerviosa”.