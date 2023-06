Antonio Lleida, reportero del 'Deluxe', sobre la muerte de Mari Carmen: ''No me cuadra, en su casa no había ni un solo escalón''

‘’Lo que me extraña de toda esta situación es que ella tenía una asistenta interna, no la dejaba sola ni un minuto (…) Cuando han dicho que la han encontrado en la calle, nos contaba el entorno que ella salía muy poco, ella tenía su paraíso en su casa, con su jardín y su jacuzzi y que era la asistenta la que se encargaba de todo. Puntualmente sí que salía, pero no era algo habitual’’, indica Antonio.