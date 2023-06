María Patiño carga contra Raquel Bollo por su conflicto con Belén Esteban: "Eres una chantajista emocional"

A su juicio, retorció las palabras de Belén para hacer ver que la criticó como madre y no como defensora: "Cuando Belén Esteban habla de Raquel, habla como defensora y no como madre, estoy harta de que intentes expresar y utilizar a la gente. Harta".

Es más, la presentadora sabe que la despreció, pero no lo importa, con lo que no puede es con la injusticia: "Yo he visto que tú aquí te desangras y diste la cara. Para una opinión que no está conforme, en lugar de argumentar, dice que por sus hijos mata ¿Pero esa demagogia barata? ¡Basta ya!"