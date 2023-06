Carlota Corredera: "Sálvame' es historia de la televisión, le pese a quien le pese"

Cuando Carlota Corredera se puso frente a la pantalla, ya llevaba años vinculada a ‘Sálvame’. Pasó de ser directora a presentadora del programa y por eso no es de extrañar que diga que ‘Sálvame’ es “el programa de mi vida”.

Tras ver el vídeo, los colaboradores alaban la figura de Carlota: “Pagó platos que no debía pagar. Me da tristeza que no esté despidiendo este programa que para ella es tan importante”, declara Laura Fa.