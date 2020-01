Adans Peres, sobre su tía Paquita de Mónaco: "No la perdono porque se volvió loca con la fama y no me respetó"

Paquita de Mónaco acudió a 'Sálvame' para contar cómo estaba siendo su nueva vida tras dejar los medios. Por ello, el programa se ha puesto en contacto con su sobrino Adans Peres para saber cómo está viviendo él toda esta situación. "Hace mucho que no la veo. La separé de mi vida y no quiero que sepa nada. No la perdono porque se volvió loca con la fama y no me respetó", ha contado Adans. Y es que Paquita saltó a la fama por hablar con mucha espontaneidad de la relación de su sobrino con Estefanía de Mónaco. "No sabe nada de mí, se lo inventa todo. Como hizo en su momento", ha contado. Además, Adans asegura que la situación de su tía es "mentira" porque sabe que sus hijos le ayudan económicamente: "En cuanto tiene dinero, lo quema y va a los familiares. Es despreciable", ha zanjado Adans.