Adara cuenta qué es lo primero que hará cuando salga de 'GH VIP' y lanza una pregunta al público: "¿Gianmarco me está esperando?"

Como cada miércoles, Carlota Corredera ha subido a la casa de 'GH VIP' para entrevistar a las nominadas. La primera ha sido Adara, quien no tiene una situación fácil fuera de la casa. La concursante ha contado que está "súper nerviosa" porque cree que a estas alturas de concurso puede pasar cualquier cosa, aunque cree que será ella la expulsada. Ha contado que cuando salga, lo primero que quiere hacer es ver a su hijo, llamar a sus padres y hablar con su pareja, Hugo Sierra: "Quiero que mis padres me pongan al día y me tranquilicen". La semana pasada pudo hablar con su padre y asegura que se sintió "muy comprendida".