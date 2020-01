Las Alazán desmienten que su tío Jose, de Los Chunguitos, sea el padre de Fani: "No se puede hacer ese daño gratuitamente"

Fani, de 'La isla de las tentaciones', contó la polémica sobre la identidad de su padre. Según ella misma dijo, no sabe si su padre es un cantante de Los Chunguitos o uno de Los Chichos. Emilio, de Los Chichos, contó en el programa que era imposible que fuese su padre y se mostró bastante molesto con toda esta historia.

Tanto Sara como Encarna creen que Fani solamente quiere hacerse "famosa" y piden por favor que dejen a su familia en paz: "No se puede hacer ese daño tan gratuito a una persona que tiene su familia, que lleva toda la vida trabajando... no es justo. Esta chica busca un interés porque la familia Salazar vende, pero no le vamos a dar coba".