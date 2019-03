Patiño sobre Malú y Albert Rivera: “Detrás de esta relación se podría estar tapando otra relación que afecta a uno de los dos”

“Hay una información en determinados círculos periodísticos en las que se plantea que detrás de esta relación se está tapando a una relación que afecta a uno de los dos” . Patiño ha recalcado que esta información es una teoría, pero añadía que “todo podría ser una tapadera” : “Se habla que detrás de esta pareja, al no existir confirmación ni desmentido, podría haber otra relación que afecta a uno de los dos . No voy a decir si afecta a Albert Rivera o a Malú”.

“¿Por qué esto no se desmiente y sí se desmiente a la chica de Barcelona con la que no va a haber mayor repercusión? Sin embargo con el tema de Malú nadie dice nada. Yo la sensación que tengo es que, en el fondo, cuando tú no desmientes es porque te conviene que esta noticia se propague. Es preferible que la gente se entretenga con esto a que se averigüe la verdad. No porque sea muchísimo pero ni porque esconda algo, sino porque en un momento de campaña, que la gente se entretenga con el corazón”.