Javián recuerda a Álex Casademunt, niega polémicas con Bustamante y se muestra crítico con Juan Camus

La noticia de la muerte de Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico ha dejado conmocionado a todo su entorno. Durante más de 20 años, Javián y Álex han sido más que amigos, se consideraban hermanos, se llamaban así y Javián nos confiesa en ‘Sálvame’ que en su mundo se dice mucho eso de “hermano” pero solo le llegaba cuando se lo decía Álex.

“Yo lo amaba sin condición, sin criticarle, sin juzgarle”, nos decía Javián, al que le encantaba su “macarrería”: “En 80 vidas que viva, yo no voy a poder vivir lo que ha vivido él”.

Niega polémicas con Bustamante

David Bustamente y Álex Casademunt cantaron el tema ‘Dos hombres y un destino’, una canción de Bustamante que justo ahora iba a versionar, sin embargo, Javián niega que esto le supusiera un problema con Álex: “David le había ofrecido algo muy bonito y no se ha podido cumplir”.

Javián, crítico con Juan Camus

En cuanto a las declaraciones de Juan Camus, Javián cree que no tenía que perdonar públicamente a Álex por nada: “Es incorrecto, más que decir ‘lo perdono’, debería decir ‘perdóname”.

Sus compañeros de ‘OT’ no entienden su visita a ‘Sálvame’

Ante las preguntas del programa, Javián ha respondido que quienes fueran sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ no entiende que acuda a ‘Sálvame’ como invitado: “A ellos no les parece bien que venga, sí me respetan, a mí no me importa”.

“Álex era muy importante en mi vida”

Fueron compañeros de ‘Operación Triunfo’, luego en Fórmula abierta y se convirtieron en inseparables. Javián aún no puede creer lo que ha sucedido y nos ha contado que se enteró de la noticia por una amiga en común que lo supo por Twitter: “Lo llamé a él y tenía el teléfono apagado, a su familia… y a la policía, no me atendieron bien, y finalmente me lo contó su primo”.

Sigo hablando con él, creo mucho en las energías

Nos dice que le piensa cada día y le tiene muy presente: “Sigo hablando con él, creo en las energías, en la vida” y es que no se pregunta por qué no ha podido disfrutar más de él sino que da las gracias por haberle tenido 20 años. Es más, es tan importante para él que cree que observarle disfrutar de la vida le cambió para siempre.