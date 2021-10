Alonso Caparrós, mosqueado con la mujer a la que relacionan con Antonio David Flores

Y, apenas 24 horas después y sin que el colaborador diga nada, hasta el programa llega la información de que tienen relación ¿Con qué objetivo? Él dejaba claro que no tienen absolutamente nada, ni tan siquiera un tonteo jamás…

Pero Carlota Corredera se preguntaba: “¿Por qué me siento a tu lado si tú no has contado nada?”; “¿Porque lo ha contado ella?”, se preguntaba el colaborador; “quédate con cómo es posible que el programa sepa que tienes una relación especial con ella…”, le aconsejaba la presentadora.