Jorge Javier Vázquez: "Yo sé que Ana María tiene una serie de reticencias hacia Rocío Flores”

Jorge Javier Vázquez ha abierto la caja de Pandora en ‘Sálvame’ y ha puesto el foco en la supuesta mala relación de Ana María Aldón con Rocío Flores y Gloria Camila Ortega . “Esto me lo va a desmentir Ana María cuando vaya a ‘Viva la vida’, cuento ya con ello. Yo sé que Ana María tiene una serie de reticencias hacia Rocío Flores”, ha dicho el presentador.

El colaborador ha contado que desde el principio Ana María Aldón sentía que no era “valorada” en la familia de Ortega Cano, pero que a raíz del documental de Rocío Carrasco la situación se ha vuelto más crítica. “Me dicen que a raíz del documental sí que es verdad que hay muchas desavenencias entre ellos, que no atraviesan su mejor momento”, comenzó. Y luego sentenció: “Ana María Aldón se cree a Rocío Carrasco, por supuesto. Y eso no se encaja muy bien”.