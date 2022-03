Anabel Pantoja, muy mosquedada y hecha un mar de lágrimas tras ver el primer capítulo de la docuserie de su tía: "Se han dicho muchas verdades"

"Felicidades a todo el equipo que ha hecho este documental, se han dicho muchas verdades, tarde, pero se han dicho", ha entonado la colaboradora tras verlo: "Hay mucha gente hija de hospital en este país, está muy bien planteado. Una persona que está mal y en una sala parecía un circo. Sola, le estaba dando un ataque de ansiedad, después de 36 preguntas de todos los compañeros, si no llegan a estar los Guardias Civiles a mi tía se la comen, se la come la prensa y me da igual que me critiquen ahora".

Anabel se ha mostrado muy afectada con lo visto en el comienzo de la docuserie: "Me he tenido que salir de aquí porque no iba a soportar vivir lo de hace 9 años. Mi tía pagó dos años y el dinero, pagó su justicia. Maite Zaldívar no pagó. Querían verla llorando, rota, humillada". Y habla de la situación de Isabel Pantoja: "Ella no quiere ya, está quemada y cansada. ¿Cómo no va a salir la prepotencia? Cuando pasó lo de su juicio hace 9 años tuve que agachar la cabeza y decir culpable. Ella tiene dentro un montón de cosas que no llegáis a saber porque no estáis dentro de Cantora ni de su vida".