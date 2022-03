El puñetazo de Will Smith a Chris Rock , por el comentario sobre el pelo de su mujer, en la gala de los Oscar, ha dado la vuelta al mundo y hoy en 'Sálvame' todos los presentes han querido dar su opinión sobre lo ocurrido esta madrugada.

"La broma me parece que está fuera de lugar, ahora yo le pediría a Will Smith o a cualquier hombre que me dejen defenderme, tengo capacidad como mujer", ha dicho María Patiño. Anabel Pantoja ha mostrado otra perspectiva y es que cree que el actor debería haber trasladado al presentador con palabras su disconformidad con la broma hacia su mujer, pero nunca recurrir a la violencia.