'Fracasel Pantoja' abandona 'Sola' para decepción de 'Sálvame': "Le va a caer la del pulpo"

Han pasado ocho días desde que comenzara su aventura en ‘Sola’. Anabel Pantoja ha decidido abandonar el pisito del reality en exclusiva de mitele PLUS y hemos visto su salida en directo en ‘Sálvame’.

“Nada de cobarde, he estado aquí ocho días”, se quejaba Anabel escuchando comentarios, como el de Mila Ximénez, en voz baja: “Ponerse vosotros aquí a hacerlo si sois valientes”. Sin embargo, su compañera la recordaba que la mayoría de ellos han participado en distintos realities shows.

“Le va a caer la del pulpo”, nos advertía el presentador… El silencio más absoluto le ha recibido en plató, solo le daba la bienvenida David Valldeperas y ella no daba crédito: “Buenas ¿Eh? ¿Qué hago?”, preguntaba, se sentaba y daba las buenas tardes.

Anabel le daba la enhorabuena a Kiko Jiménez porque su chica, Sofía Suescun, será la próxima inquilina y cuando iba a ofrecerle consejo, él la cortaba: “Mejor que no ¿Pretendías darle consejos a Sofía?”

Sin embargo, ella lo define con otro adjetivo: “Superación”. Quería aguantar quince días, pero finalmente ha decidido marcharse ya y nos recordaba: “No me he venido aquí para llevarme una reprimenda, estoy orgullosa de haber estado ocho días. Si va a ser esto como si hubiera matado a alguien, cojo mis cosas y me voy”, decía mientras Kiko Hernández revolvía en sus cosas.