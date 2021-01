Anabel Pantoja no habla con su padre: Bernardo no le coge el teléfono

Desde que Anabel Pantoja se enfrentara con Magdalena, la hermana de su abuela, no tiene noticias de su padre. La colaboradora se vio abocada al conflicto con la mujer, que sí que tiene contacto con Bernardo y acusa a su tía, Isabel Pantoja, de no dejarla hablar con su hermana.

Mi padre no me ha vuelto a coger el teléfono

La colabordora de 'Sálvame' llamó a su padre hasta en tres ocasiones, pero no ha atendido la llamada y tampoco le ha localizado con el paso de los días: “No me ha vuelto a coger el teléfono”. Había quien se sorprendía con esta declaración pero Anabel decía: “A ver, la relación que tengo con él no es la misma que tengo con mi madre pero desde que enferma y se pone un poco más delicado…”