Exclusiva| Agustín Pantoja cuenta con el beneplácito de Isabel para denunciar a Kiko Rivera: "Ella está a su lado"

La petición de Agustín a Isabel Pantoja

Antonio Rossi ha dado en exclusiva en el programa los detalles sobre esta petición de Agustín a su hermana: "Me pongo en contacto con una fuente cercana y me dicen que él le ha pedido personalmente a su hermana que si puede tomar acciones legales contra su sobrino e Isabel Pantoja le ha dicho que haga lo que haga Agustín ella está a su lado". El periodista asegura que el tío Agustín podría tomar acciones legales contra Kiko Rivera y que la cantante apoyará esta decisión, pese a que ella ha tomado la decisión de no hacerlo: "Isabel Pantoja no tomará acciones legales contra Kiko, ya ha dicho que no, pero que su hermano las tome, peor no sabemos si se va a producir".