Belén Esteban será la única invitada de 'Sálvame' a la boda de Anabel Pantoja: "La idea es organizar algo en Madrid y ya en Sevilla con mi familia y mis amigos"

“He tomado una decisión, me ha costado mucho pero he decidido pensar en mi chico y en mí. Me caso yo con mi chico, voy a disfrutar y no voy a pensar en nada más”, ha comenzado Anabel y ha contado que va a hacer dos celebraciones: “Nuestra idea es organizar aquí algo en Madrid para toda la gente que quiero que compartan conmigo y en Sevilla mi familia y mis amigos y ya está, a disfrutar, quien quiera que lo entienda y quien no, pues nada”.