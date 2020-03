Anabel Pantoja se emociona hablando de su boda: "Tenía ganas de encontrar a la persona que es mi mitad"

Anabel Pantoja se casa este verano y está muy ilusionada. Por ello, ha querido compartir con sus compañeros algunos detalles de ese día tan especial. Ha contado que no se lo esperaba y le pilló desprevenida pero está muy feliz: “Tenía ganas de encontrar la persona que es mi mitad y esa paz. He encontrado mi paraíso y he formado el hogar que tanto quería”, ha dicho refiriéndose a su novio.