El hecho de que Kiko Rivera no se haya sometido a tratamiento para superar su problema de adicciones generaba la polémica y él mismo aclaraba que no ha recaído y que lo está superando él solo.

Indignado, Gustavo negaba y apuntaba hablando de Kiko: “A lo mejor he sido yo mejor padre”, Anabel no daba crédito y respondía: “¡Yo no he parido!” En ese momento, Gustavo tachaba a su compañera de “manipuladora” porque se refiere a que se preocupó como un padre de Kiko pero ella negaba: “Tú sí que eres un mal padre ¡Falso! ¡Traidor!”