"No quiero que se me pongan medallas ni que se me reconozca nada. Yo soy hija como todas las de España. No voy a hacerlo porque está enfermo, porque es un respeto que le debo y porque me dio la vida. No me gusta que se remuevan cosas del pasado. No lo he hablado en 30 años, no lo voy a hacer ahora que está enfermo", explicaba.