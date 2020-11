Anabel Pantoja, sobrepasada por la guerra familiar, pierde la paciencia con Kiko Matamoros: “¡Solo quieres jo*** en el trabajo!”

Anabel Pantoja no quiere posicionarse en la guerra que enfrenta a su tía, Isabel Pantoja y a su primo, Kiko Rivera. A él lo considera un hermano, quiere a sus sobrinos como si fueran sus hijos, pero sigue sintiendo lo mismo por su tía, con lo que le duelen sus ataques del DJ.

Kiko Matamoros acusaba a Anabel en 'Sálvame' de no posicionarse, pero también dejaba caer que en realidad, la colaboradora no se habla con su primo y ella acababa por perder la paciencia: “Habla con los directores y que me quiten de la plantilla pero deja de atacarme”.